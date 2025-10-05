Интернет и СМИ
Конфликту на Украине предрекли расширение

WP: Украинский конфликт распространится на Польшу и страны НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Журналистка Анна Гусарская заявила, что конфликт на Украине распространится на Польшу и другие страны НАТО. С таким мнением она выступила в статье для The Washington Post.

Гусарская заявила, что опыт Украины в борьбе с дронами полезен. Она призналась, что сама научилась отличать модели беспилотников и освоила навыки первой помощи. По ее мнению, это важно на фоне заявлений польских властей о планах реагировать на нарушения воздушного пространства.

«Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) сегодняшний конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — предрекла она.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Обращаясь к правительству России, он призвал «не приходить жаловаться» в таких случаях.

