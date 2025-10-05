Бывший СССР
Марочко рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Марочко: Российские войска давят на ВСУ у Новогригоровки сразу на двух участках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные давят на находящихся в Новогригоровке Запорожской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на двух участках — с севера и востока, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России продвигаются планомерно.

«Касаемо Новогригоровки: <…> наши военнослужащие оказывают давление на украинские позиции как с севера, так и с востока от данного населенного пункта», — подчеркнул он.

Ранее российские войска продвинулись у Синельниково Харьковской области, в районе которого ранее было зачищено несколько котлов с заблокированными бойцами ВСУ.

