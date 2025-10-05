Бывший СССР
На Украине сообщили об ударе 496 дронами и 53 ракетами

Воздушные силы Украины сообщили об ударе ВС России 496 дронами и 53 ракетами
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на воскресенье, 5 октября, нанесли удар 496 дронами и 53 ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы Украины, пишет «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

По данным представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска нанесли комбинированный удар, применив ударные беспилотные летательные аппараты, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Уточняется, что радиотехнические войска ВСУ обнаружили 496 беспилотников, в том числе «Герберы», две аэробаллистические ракеты «Кинжал», 42 крылатые ракеты «Искандер» и девять крылатых ракет «Калибр».

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что ВС России ударили по объектам военно-промышленного комплекса и газово-энергетической инфраструктуры Украины. Были применены высокоточное оружие и ударные БПЛА, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы». Подчеркивалось, что все цели поражены.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов во Львовской области в газовом хранилище произошел пожар.

