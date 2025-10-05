На Украине загорелось газовое хранилище

В газовом хранилище на западе Украины произошел пожар

Газовое хранилище загорелось в результате взрывов во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщила областная прокуратура, передает РИА Новости.

На каком именно объекте произошел пожар, представители украинского ведомства не уточнили. По их данным, также в регионе повреждены промышленные и энергетические объекты.

В воскресенье, 5 октября, сообщалось о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги. Над Львовом поднимались столбы дыма.

Также стало известно, что часть города осталась без электричества, остановилась работа общественного транспорта.