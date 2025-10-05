Бывший глава МИД Литвы: В Европе может наступить «Перл-Харбор» из-за России

В Европе может наступить «Перл-Харбор» из-за якобы провокаций со стороны России. Об этом заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает The Telegraph.

Экс-глава МИД Литвы отметил, что если подобная ситуация будет продолжаться, то Европу может ожидать «Перл-Харбор» — момент, когда эскалацию уже невозможно будет игнорировать, и это, по его словам, заставит Запад проснуться.

Ранее Ландсбергис призвал Киев бить по нефтяным объектам, которые находятся на территории России, и заявил, что они являются «законной целью» для украинских военных.

