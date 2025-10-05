Россия
В России отреагировали на обвинения Украины в попытке Москвы использовать холод как оружие

Колесник высказался по поводу обвинений в использовании РФ холода как оружия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссийские войска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на обвинения Киева в попытке Москвы использовать холод как оружие. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что не понимает, о чем хотели сказать на Украине.

«Как мы холод используем? Во время Великой Отечественной войны был у нас "генерал Мороз", как его нацисты называли. Они мерзли, от этого теряли боеготовность. У русских солдат дух был сильнее. Я думаю, что здесь та же ситуация», — прокомментировал Колесник.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие после недавних ударов ракет и дронов по территории республики. Он также призвал международное сообщество к решительным действиям в поддержку Киева.

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по Украине с применением сотен дронов и ракет.

