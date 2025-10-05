Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 5 октября 2025Мир

Опасный вирус начал распространяться на юге Китая

На юге Китая за неделю выявили более 3 тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Китае зафиксировали три тысячи новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун. Об этом сообщает ТАСС.

Инфицированные выявлены в период с 28 сентября по 4 октября. Большинство случаев зафиксировано в городе Цзянмэнь. Там введен третий уровень реагирования в области здравоохранения.

Лихорадка чикунгунья передается людям через укусы инфицированных комаров, человек от человека заразиться не может. Симптомы: резкое повышение температуры до 40 градусов, головные боли, сильные боли в суставах и мышцах, тошнота, слабость и сыпь.

Ранее сообщалось, что самая сильная за последние 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке. В России болезнь выявили у двух туристов, вернувшихся с отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Врач предупредил об осенних рисках для желудка

    Фицо прокомментировал идею создания «стены дронов» в ЕС

    Ростовский каскадер разбил в ДТП машину за 20 миллионов рублей

    В Польше нашли обломки беспилотника

    На Украине сообщили об ударе 496 дронами и 53 ракетами

    Клуб РПЛ расстался с главным тренером

    Додик объяснил подготовку Европы к войне

    Девочек-подростков арестовали за расправу над малолетним сыном ветерана СВО

    Названы возможные цели ракетного удара России по Львову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости