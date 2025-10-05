В России заявили об отжившей свое стратегии Майдана на фоне протестов в Грузии

Сенатор Карасин: Попытки повторения Майдана в Грузии полностью провалились

Сегодняшние события в Грузии демонстрируют, насколько отжили свой век методы и стратегии, которые были опробованы на украинском Майдане и в Грузии в 2008 году, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас попытки повторения Майдана в Грузии против мнения подавляющего большинства населения, которое избрало того, кого хотело избрать, полностью провалились. Политтехнологии Майдана уходят в прошлое, и очень быстро это должны понять те, кто их организует. Грузия повзрослела, встала на ноги и спокойно реагирует на все вот эти задумки и интриги. Это следует отметить», — прокомментировал Карасин.

Протесты в Грузии начались днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники митинга управляются иностранными спецслужбами.

