02:37, 5 октября 2025

Переориентация экспорта российской нефти открыла возможности для одной страны

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Переориентация экспорта российской нефти открыла возможности для одной страны. Речь идет о более тесном сотрудничестве с Индонезией, заявил в беседе с РИА Новости ее министр торговли Буди Сантосо.

Он отметил, что изменение маршрута поставок энергоресурсов в Азию открывает возможности для совместной работы в переработке и дистрибуции.

Сантосо выразил надежду, что Индонезия сможет диверсифицировать свои рынки и расширить международное сотрудничество.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия в случае отказа от сотрудничества с Россией в области энергетики будет вынуждена обратиться к менее надежным поставщикам. При этом импорт газа из России зафиксирован долгосрочными контрактами. Это означает, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована Москвой.

