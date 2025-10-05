Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

Краснодарский край атаковали мраморные клопы

Жители Краснодарского края пожаловались на полчища мраморных клопов, которые проникают в многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, насекомые атаковали территории от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители, пытаясь избавиться от вредителей, собирают их пылесосом и наносят на подоконники эфирные масла.

Отмечается, что выделения мраморных клопов с неприятным запахом могут вызывать у людей аллергические реакции. Причиной активности насекомых называется поиск мест для зимовки.

