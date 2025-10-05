Бывший СССР
Раскрыто число пострадавших на протестах в Тбилиси полицейских

Минздрав: На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В результате беспорядков в Тбилиси пострадали шесть протестующих и 21 полицейский. Об этом сообщил грузинский Минздрав, передает Sputnik Грузия.

По информации ведомства, у госпитализированных наблюдаются различные виды повреждений. Состояние здоровья одного из полицейских оценивается как тяжелое.

Ранее в Тбилиси во время стычек демонстрантов с полицией загорелись баррикады. Спецназу периодически приходится использовать слезоточивый газ и водометы против протестующих, наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе площади Орбелиани и у здания парламента на проспекте Руставели.

