Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 5 октября 2025Мир

Реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ объяснили

Кимболл: Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, по сути, принял предложение главы РФ Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Таким образом реакцию лидера США прокомментировал ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Он добавил, что ассоциация приветствует положительную реакцию Трампа на предложение Путина.

Кимболл отметил, что большее количество ядерного оружия не сделает ни Штаты, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, а также выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении, указал он.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Предложение президента России по ДСНВ является хорошей идеей, заявил в свою очередь Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    На обстрел ВСУ Белгорода ответили массированным ударом

    Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу беспилотников

    В США обратили внимание на поведение Путина

    Белгородские больницы перешли на резервные источники питания из-за обстрела ВСУ

    Жители Земли смогут увидеть суперлуние в октябре

    В Белгороде пропал свет после обстрелов ВСУ

    Наемники ВСУ из Колумбии попросили президента спасти их

    Над Донецком раздался сильный взрыв

    В США встревожились из-за ситуации в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости