Реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ объяснили

Кимболл: Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, по сути, принял предложение главы РФ Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Таким образом реакцию лидера США прокомментировал ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Он добавил, что ассоциация приветствует положительную реакцию Трампа на предложение Путина.

Кимболл отметил, что большее количество ядерного оружия не сделает ни Штаты, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, а также выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении, указал он.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Предложение президента России по ДСНВ является хорошей идеей, заявил в свою очередь Трамп.