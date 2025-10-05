Россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля

Автоэксперт Чикун: Водителям за скрытый номер грозит лишение прав на 1,5 года

Автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун заявил, что российским водителям, скрывающим номер автомобиля бумажкой, может грозить наказание. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Чикун предупредил, что россиянам за скрытый номер автомобиля грозит лишение прав на срок от года до полутора лет. Он уточнил, что Верховный суд к нарушениям относит и намеренное сокрытие номера грязью или снегом.

«Таким образом, лазейки практически не остается. Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в 5 тысяч рублей», — объяснил специалист.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине. Об этом предупредил автоюрист Дмитрий Славнов.