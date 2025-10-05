Россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля

Автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун заявил, что российским водителям, скрывающим номер автомобиля бумажкой, может грозить наказание. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Чикун предупредил, что россиянам за скрытый номер автомобиля грозит лишение прав на срок от года до полутора лет. Он уточнил, что Верховный суд к нарушениям относит и намеренное сокрытие номера грязью или снегом.
«Таким образом, лазейки практически не остается. Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в 5 тысяч рублей», — объяснил специалист.
Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в машине. Об этом предупредил автоюрист Дмитрий Славнов.