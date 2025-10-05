Россиян предупредили об опасности сидячей работы

Врач Семиченков назвал сидячую работу опаснее тяжелого физического труда

Хирург, травматолог-ортопед высшей категории, эксперт в сфере роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ Павел Семиченков высказался о минусах сидячей работы. Его слова приводит «Газета.Ru».

Семиченков назвал сидячую работу опаснее тяжелого физического труда, поскольку у «офисных» работников к 40 годам появляются дегенеративные изменения тазобедренного сустава — коксартроз. Специалист подчеркнул, что любым суставам нужна активность.

«Сидячий образ жизни приводит к тому, что мышцы области таза начинают постепенно выключаться из полноценного движения и атрофироваться. Положение сидя является наиболее неблагоприятным положением для поясничного отдела позвоночника и тазобедренного сустава», — предупредил врач.

Россиян с малоподвижной работой доктор призвал регулярно физкультминутки, а также чередовать сидячее положение с вертикальным. По его словам, это снизит нагрузку на поясницу, тазобедренный сустав и поможет убрать мышечные зажимы.

