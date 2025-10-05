Экономика
С 2026 года изменится срок получения квитанций за ЖКХ

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С 1 марта 2026 года россиянам будут предоставлять квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно, а не 1-го, как это происходит сейчас. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«С 1 марта 2026 года срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ в России изменится: вместо привычного 1-го числа жители будут получать платежные документы до 5-го числа месяца», — рассказал парламентарий.

Он пояснил, что такое нововведение позволит сделать жилищно-коммунальную систему удобнее и прозрачнее. Благодаря увеличению сроков управляющие компании смогут более корректно начислять платежи, а у россиян появится уверенность в том, что квитанцию сформировали без ошибок.

Кроме того, считает Якубовский, это приведет к сокращению количества перерасчетов и спорных ситуаций, что позволит людям сохранить время и нервы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что не допустит необоснованного роста платы за электричество для граждан.

