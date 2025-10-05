Старший сержант эвакуировал более 100 раненых российских бойцов

Старший сержант Метельский эвакуировал более 100 раненых бойцов ВС России

Старший сержант Павел Метельский в составе мотострелкового батальона эвакуировал более 100 раненых военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, рассказали в Минобороны РФ, пишет газета «Известия».

Как отметили в министерстве, военнослужащий подвозил к линии боевого соприкосновения штурмовые группы и продовольствие.

Во время боев за один населенный пункт Метельский вывез из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 100 российских бойцов. Он занимался эвакуацией, когда работала вражеская артиллерия и атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее сообщалось, что российский военный трижды чудом выжил на фронте в Сирии, Ливии и на Украине.