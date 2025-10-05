Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:49, 5 октября 2025Бывший СССР

Старший сержант эвакуировал более 100 раненых российских бойцов

Старший сержант Метельский эвакуировал более 100 раненых бойцов ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalya Shatokhina / Global Look Press

Старший сержант Павел Метельский в составе мотострелкового батальона эвакуировал более 100 раненых военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, рассказали в Минобороны РФ, пишет газета «Известия».

Как отметили в министерстве, военнослужащий подвозил к линии боевого соприкосновения штурмовые группы и продовольствие.

Во время боев за один населенный пункт Метельский вывез из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 100 российских бойцов. Он занимался эвакуацией, когда работала вражеская артиллерия и атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее сообщалось, что российский военный трижды чудом выжил на фронте в Сирии, Ливии и на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Российским пенсионерам раскрыли способ получить до 440 тысяч рублей

    Кадыров заявил о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»

    В МИД Турции оценили финансовую помощь Европы Украине

    В российском аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов

    Над столицей европейской страны заметили неизвестные летающие объекты

    Раскрыто число пострадавших на протестах в Тбилиси полицейских

    Депутата Рады возмутило нападение украинских военкомов на женщин

    В Турции допустили скорый прогресс на Украине

    Помогавшая пострадавшим от наводнения в Болгарии рассказала о поисках погибшей россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости