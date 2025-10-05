Мир
01:33, 5 октября 2025Мир

В МИД Турции оценили финансовую помощь Европы Украине

Фидан: Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Murad Sezer / Reuters

Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

По его словам, украинский кризис негативно сказывается на мировом энергобалансе и торговле.

«Финансы выделяются не только на войну, но и на украинское правительство, ему выделяются серьезные суммы и фонды», — оценил глава МИД.

Ранее президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине.

