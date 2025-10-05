В МИД Турции оценили финансовую помощь Европы Украине

Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.
По его словам, украинский кризис негативно сказывается на мировом энергобалансе и торговле.
«Финансы выделяются не только на войну, но и на украинское правительство, ему выделяются серьезные суммы и фонды», — оценил глава МИД.
Ранее президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине.