ТАСС: Взвод 151 бригады ВСУ во главе с командиром покинул позиции у Изюма

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с командиром полностью покинул свои позиции на направлении у Изюма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах и перехват радиоволн.

Информатор рассказал, что на севере Донецкой народной республики (ДНР) украинское командование смирилось с потерей Красного Лимана. Аналогичная ситуация наблюдается на западном берегу реки Оскол севернее Купянска у села Моначиновка: там украинские военные отступают подразделениями.

«На изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о наступлении России в Волчанске. Именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «города-героя», сказал источник.