Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 5 октября 2025Бывший СССР

Украинский взвод во главе с командиром покинул позиции у Изюма

ТАСС: Взвод 151 бригады ВСУ во главе с командиром покинул позиции у Изюма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с командиром полностью покинул свои позиции на направлении у Изюма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах и перехват радиоволн.

Информатор рассказал, что на севере Донецкой народной республики (ДНР) украинское командование смирилось с потерей Красного Лимана. Аналогичная ситуация наблюдается на западном берегу реки Оскол севернее Купянска у села Моначиновка: там украинские военные отступают подразделениями.

«На изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о наступлении России в Волчанске. Именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «города-героя», сказал источник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Старший сержант эвакуировал более 100 раненых российских бойцов

    Орбан заявил о стремлении спецслужб Украины повлиять на Венгрию

    Россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля

    Конфликту на Украине предрекли расширение

    Военблогер рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины

    Стало известно о правилах для украинских журналистов в зоне СВО

    Украинский взвод во главе с командиром покинул позиции у Изюма

    Переориентация экспорта российской нефти открыла возможности для одной страны

    Илон Маск показал изучение приемов кунг-фу гуманоидным роботом Optimus

    Марочко рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости