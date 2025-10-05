В Грузии изъяли предназначенное для диверсий оружие и взрывчатку

В Грузии изъяли взрывчатку и оружие, предназначенные для проведения диверсий параллельно с захватом резиденции президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Глава ведомства Лаша Маградзе заявил, что в ходе операции была изъята крупная партия оружия и взрывчатки. Кроме того, по его словам были нейтрализованы лица, которые везли вооружение в Тбилиси и готовили диверсию в день выборов, 4 октября.

Маградзе добавил, что в распоряжении СГБ есть доказательства, что оружие было куплено по указанию представителя из Грузии действующего на территории Украины подразделения.

Накануне, 4 октября, в Тбилиси прошли масштабные акции протеста, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что протестующие действовали под управлением иностранных спецслужб.