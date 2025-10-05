Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 5 октября 2025Россия

В результате минометного обстрела оказался тяжело ранен замглавы российского села

При обстреле в Белгородской области тяжело ранен замглавы села Кушнарев
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Замглавы села Мокрая Орловка в Белгородской области Игорь Кушнарев был тяжело ранен в результате минометного обстрела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, Кушнарев получил осколочные ранения передней брюшной стенки и множественные ранения конечностей, а также открытый перелом правого бедра.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и госпитализирован в отделение реанимации.

До этого регион уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 1 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о возгорании двух автомобилей в результате обстрела.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал Запад за реакцию на масштабную атаку России

    В Госдуме ответили на призыв Зеленского к прекращению огня

    Мусоровоз насмерть сбил подростка-самокатчика в российском регионе

    Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при одном условии

    Живущая в США девушка-боец UFC рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию

    Блогерша вколола ботокс и лишилась возможности открывать глаз на месяцы

    В результате минометного обстрела оказался тяжело ранен замглавы российского села

    В Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира на Украине

    Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из фильма «Калина красная»

    Фура опрокинулась на МКАД и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости