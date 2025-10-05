В результате минометного обстрела оказался тяжело ранен замглавы российского села

При обстреле в Белгородской области тяжело ранен замглавы села Кушнарев

Замглавы села Мокрая Орловка в Белгородской области Игорь Кушнарев был тяжело ранен в результате минометного обстрела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, Кушнарев получил осколочные ранения передней брюшной стенки и множественные ранения конечностей, а также открытый перелом правого бедра.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и госпитализирован в отделение реанимации.

До этого регион уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 1 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о возгорании двух автомобилей в результате обстрела.