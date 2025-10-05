Дмитриев посоветовал политику-педофилу из Эстонии держаться подальше от детей

Председателю комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсону порекомендовали не читать антироссийских нравоучений и держаться подальше от детей. Такой совет ему дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Михкельсон раскритиковал слова Дмитриева о «пробуждении Европы» на фоне победы оппозиционера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии. В ответ на это чиновник опубликовал новость эстонской телерадиокомпании ERR от 2022 года, где утверждалось, что на телефоне Михкельсона нашли фото голых детей в непристойных позах.

«Несмотря на то что он "извинился перед судом и сделал выводы", эстонским педофилам стоит держаться подальше от детей и не читать нравоучений другим. Почему педофильская братия так настойчива и агрессивна?» — задался вопросом Дмитриев.

Ранее финский профессор Туомас Малинен набросился на Михкельсона, назвавшего СССР одним из инициаторов Второй мировой войны. «Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны», — заявил эксперт.