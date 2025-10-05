Аналитик Джонсон заявил, что армия НАТО не способна противостоять России

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что армия НАТО не способна противостоять России в военном плане.

«Кого мы обманываем? Мы думаем, что можем победить Россию, тогда как армия НАТО не способна противостоять российской», — сказал эксперт из США.

Он назвал альянс лоскутным одеялом, чьи куски несовместимы друг с другом. Военной машины блока образца 1982 года больше не существует, осталась лишь надежда европейцев на поддержку в лице США, заключил аналитик.

Ранее западное издание The American Conservative (TAC) рассказало о попытке президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в неприятности. По мнению журналистов, идея политика о создании бесполетной зоны над страной грозит эскалацией отношений с Россией.

