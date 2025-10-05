Джонсон: Украинская армия не может остановить наступление России

Положение украинской армии в зоне спецоперации (СВО) вызывает тревогу, поскольку она нигде не может остановить наступление Российских войск. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«На поле боя нет ни одной области, куда Украина могла бы указать и сказать: "О боже, мы не только сдерживаем русских, но и отбрасываем их назад"», — отметил он.

По словам эксперта, Россия добивается «значительного прогресса», а украинские войска с каждым днем становятся «все слабее». При этом передача Киеву ракет Tomahawk не сможет сдержать армию РФ, но приведет к опасной эскалации, подчеркнул он.

Ранее Джонсон рассказал о неспособности армии НАТО противостоять России. Он назвал альянс лоскутным одеялом, чьи куски несовместимы друг с другом.