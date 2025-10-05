Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:46, 5 октября 2025Интернет и СМИ

В США встревожились из-за ситуации в зоне СВО

Джонсон: Украинская армия не может остановить наступление России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Положение украинской армии в зоне спецоперации (СВО) вызывает тревогу, поскольку она нигде не может остановить наступление Российских войск. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«На поле боя нет ни одной области, куда Украина могла бы указать и сказать: "О боже, мы не только сдерживаем русских, но и отбрасываем их назад"», — отметил он.

По словам эксперта, Россия добивается «значительного прогресса», а украинские войска с каждым днем становятся «все слабее». При этом передача Киеву ракет Tomahawk не сможет сдержать армию РФ, но приведет к опасной эскалации, подчеркнул он.

Ранее Джонсон рассказал о неспособности армии НАТО противостоять России. Он назвал альянс лоскутным одеялом, чьи куски несовместимы друг с другом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Бывший генсек НАТО рассказал о необычном шаге Трампа из-за России

    Над Донецком раздался сильный взрыв

    В США встревожились из-за ситуации в зоне СВО

    В Киеве местные жители включили гимн России

    Российские военные использовали оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ

    Опыт работы учителем помог российскому бойцу на СВО

    В США дали совет Грузии

    Во Франции начали расследование гибели журналиста при ударе по ВСУ

    Глава Пентагона прокомментировал популярный мем о росте заказов пиццы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости