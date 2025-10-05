Бывший СССР
ВСУ лишились снабжения на одном из участков из-за ими же заминированных мостов

РИАН: ВСУ лишились снабжения из-за ими же заминированных мостов на Харьковщине
Марина Совина
Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились снабжения на одном из участков фронта на Харьковщине из-за ими же заминированных мостов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись у Синельниково Харьковской области, в районе которого было зачищено несколько котлов с заблокированными бойцами ВСУ.

