Слуцкий заявил о попытке Запада реализовать украинский сценарий в Грузии

Слуцкий: Запад упорно пытается реализовать украинский сценарий в Грузии

Запад упорно пытается реализовать украинский сценарий в Грузии, заявил глава Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, «золотой стандарт» вмешательства в дела суверенных государств был применен послами Европейского союза (ЕС) и «прибалтийскими подпевалами» на грузинских муниципальных выборах.

«"Майданные методички" коллективного Запада не устаревают. Но руководство Грузии не раз доказывало, что умеет извлекать политические уроки (причем не только из прошлого своей страны) и действовать решительно в национальных интересах», — подчеркнул депутат.

Ранее в столице Грузии начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Вышедшие на улицу граждане обвиняют местные власти в тесной связи с РФ и требуют проведения новых парламентских выборов.