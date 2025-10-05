Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 5 октября 2025Россия

Слуцкий заявил о попытке Запада реализовать украинский сценарий в Грузии

Слуцкий: Запад упорно пытается реализовать украинский сценарий в Грузии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Запад упорно пытается реализовать украинский сценарий в Грузии, заявил глава Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, «золотой стандарт» вмешательства в дела суверенных государств был применен послами Европейского союза (ЕС) и «прибалтийскими подпевалами» на грузинских муниципальных выборах.

«"Майданные методички" коллективного Запада не устаревают. Но руководство Грузии не раз доказывало, что умеет извлекать политические уроки (причем не только из прошлого своей страны) и действовать решительно в национальных интересах», — подчеркнул депутат.

Ранее в столице Грузии начались протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Вышедшие на улицу граждане обвиняют местные власти в тесной связи с РФ и требуют проведения новых парламентских выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Определена победительница «Мисс Россия — 2025»

    Слуцкий заявил о попытке Запада реализовать украинский сценарий в Грузии

    Карпин оценил поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

    Президент Грузии высказался о выборе народа

    Самая мощная преступная группировка 90-х потрясла Россию жестокими разборками. Как одна ошибка уничтожила Ореховскую ОПГ?

    Трамп назвал условие прекращения огня в Газе

    Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

    Детям мигрантов разрешат пересдавать тесты по русскому языку

    Военкор оценил обстановку на упомянутых Путиным на «Валдае» направлениях в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости