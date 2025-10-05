Живущая в США девушка-боец UFC рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию

Боец UFC Яна Сантос заявила, что пытается уговорить мужа поехать в Россию

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Яна Сантос (Куницкая) рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что давно не была дома, однако все равно очень любит Россию. «Хотя мне кажется, все думают, что я как-то уже как американка стала. Может быть, как-нибудь приедем», — подчеркнула она.

Сантос родилась в Мурманске, но сейчас живет в США с мужем, бразильцем Тьяго Сантосом. Пара воспитывает двоих детей: сына Адама и дочь Алису. Спортсменка заявляла, что в Америке роды проходят легче, чем в России.

Куницкая выступает в UFC с 2018 года. Всего в активе спортсменки 17 побед и восемь поражений в ММА. Еще один бой с ее участием признан несостоявшимся.