Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
2-й тайм
live
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
4:1
1-й тайм
live
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
16:43, 5 октября 2025Спорт

Живущая в США девушка-боец UFC рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию

Боец UFC Яна Сантос заявила, что пытается уговорить мужа поехать в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reese Strickland / Imagn Images / Reuters

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Яна Сантос (Куницкая) рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что давно не была дома, однако все равно очень любит Россию. «Хотя мне кажется, все думают, что я как-то уже как американка стала. Может быть, как-нибудь приедем», — подчеркнула она.

Сантос родилась в Мурманске, но сейчас живет в США с мужем, бразильцем Тьяго Сантосом. Пара воспитывает двоих детей: сына Адама и дочь Алису. Спортсменка заявляла, что в Америке роды проходят легче, чем в России.

Куницкая выступает в UFC с 2018 года. Всего в активе спортсменки 17 побед и восемь поражений в ММА. Еще один бой с ее участием признан несостоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал Запад за реакцию на масштабную атаку России

    В Госдуме ответили на призыв Зеленского к прекращению огня

    Мусоровоз насмерть сбил подростка-самокатчика в российском регионе

    Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при одном условии

    Живущая в США девушка-боец UFC рассказала о попытках уговорить мужа поехать в Россию

    Блогерша вколола ботокс и лишилась возможности открывать глаз на месяцы

    В результате минометного обстрела оказался тяжело ранен замглавы российского села

    В Турции указали на главную проблему в вопросе достижения мира на Украине

    Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из фильма «Калина красная»

    Фура опрокинулась на МКАД и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости