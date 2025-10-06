Африканская страна случайно приняла попавший под санкции российский самолет

ЮАР случайно впустила самолет попавшего под санкции США российского перевозчика

Южно-Африканская республика (ЮАР) случайно выдала разрешение на полет самолета находящегося под санкциями США российского перевозчика «Абакан Эир». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что подсанкционный Ил-76 приземлился 2 октября с грузом в аэропорту Апингтона, прилетев из Танзании. После этого самолет заправился в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом и вылетел в Сомали.

По словам представителя министерства транспорта ЮАР Коллена Мсиби, ни одна страна не уведомила республику о том, что перевозчик находится под санкциями. «Следует также отметить, что правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список», — добавил он.

Ранее Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции против России. Рестрикции в связи с якобы «продолжающейся гибридной активностью» России продлены до 9 октября 2026 года.