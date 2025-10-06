Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:27, 6 октября 2025Мир

Африканская страна случайно приняла попавший под санкции российский самолет

ЮАР случайно впустила самолет попавшего под санкции США российского перевозчика
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Южно-Африканская республика (ЮАР) случайно выдала разрешение на полет самолета находящегося под санкциями США российского перевозчика «Абакан Эир». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что подсанкционный Ил-76 приземлился 2 октября с грузом в аэропорту Апингтона, прилетев из Танзании. После этого самолет заправился в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом и вылетел в Сомали.

По словам представителя министерства транспорта ЮАР Коллена Мсиби, ни одна страна не уведомила республику о том, что перевозчик находится под санкциями. «Следует также отметить, что правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список», — добавил он.

Ранее Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции против России. Рестрикции в связи с якобы «продолжающейся гибридной активностью» России продлены до 9 октября 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    В Финляндии назвали «фатальное» для Украины событие

    Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

    В брюхе крокодила нашли человеческую голову

    Женщина пожаловалась на нежелание мужа заниматься сексом и получила жесткий совет

    Земфира продолжила следить за своим бизнесом в России

    Пленный рассказал о решении командования ВСУ из-за больших потерь в Купянске

    В Москве у домашних животных чаще стали находить один недуг

    Россиянам рассказали об индексации выплат в 2026 году

    Миллионы геймеров оказались под угрозой взлома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости