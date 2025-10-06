Арестович: Залужный хочет сделать из Украины новый Израиль

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный хочет сделать из Украины новый Израиль. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью российской журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube-канале.

«Он за Украину как некий новый Израиль, непрерывная война с Россией. Я считаю, что украинские и российские народы воевать не должны. Войну надо закончить», — рассказал он.

По словам Арестовича, их начавшаяся в военном училище дружба с Залужным поставлена на паузу. Экс-советник главы офиса президента заявил, что сейчас они являются политическими противниками.

Ранее Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области. Он подчеркнул, что фактическое признание территорий за Россией могло бы остановить украинский конфликт.

