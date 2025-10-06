Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный хочет сделать из Украины новый Израиль. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью российской журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube-канале.
«Он за Украину как некий новый Израиль, непрерывная война с Россией. Я считаю, что украинские и российские народы воевать не должны. Войну надо закончить», — рассказал он.
По словам Арестовича, их начавшаяся в военном училище дружба с Залужным поставлена на паузу. Экс-советник главы офиса президента заявил, что сейчас они являются политическими противниками.
Ранее Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области. Он подчеркнул, что фактическое признание территорий за Россией могло бы остановить украинский конфликт.