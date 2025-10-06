Россия
15:24, 6 октября 2025Россия

Боец СВО рассказал об установленной на Украине награде за российских солдат

Боец СВО Эксель: ВСУ установили награду за головы операторов БПЛА «Ланцет»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец СВО с позывным Эксель рассказал об установленной на Украине награде за российских солдат. Его слова приводит телеканал RT в Telegram.

Речь идет об операторах барражирующих боеприпасов «Ланцет». «В 2023 году за голову каждого из расчета "ланцетников" предлагали семь миллионов рублей», — заявил солдат. Он добавил, что в ВСУ не жалели для этой цели даже ракет РСЗО HIMARS и при выявлении стартовых позиций «Ланцетов» давали по ней залп из двух или трех ракет.

Командир роты беспилотников с позывным Сталин рассказал, что «Ланцеты» сыграли значимую роль во время боев в Курской области. «Это как раз противник совершил контрнаступ [так на украинском языке звучит слово "контрнаступление", которое стало нарицательным с 2023 года после провала украинского контрнаступления — прим. «Ленты.ру»] на хутор Бердин. Тогда отбивались "Ланцетами", сожгли несколько единиц техники», — пояснил он.

Ранее стало известно о появлении новой модификации «Ланцетов» с расширенным боевым потенциалом. Это стало возможным благодаря установке на фюзеляже кумулятивной мины ПТМ-3.

