Названы преимущества «Ланцета» с ПТМ-3

«Архангел спецназа»: Боевая часть «Ланцета» с ПТМ-3 работает во все стороны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая модификация дрона-камикадзе «Ланцет», которая несет противотанковую кумулятивную мину ПТМ-3 в качестве боевой части, расширит боевой потенциал аппарата. Преимущества новой версии дрона назвал Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В ситуации с ПТМ-3 интересно то, как ее приспособили под "Ланцет". Вероятнее всего, из мины убрали электромагнитный взрыватель, и при контакте дрон будет взрываться. Причем взрывная часть будет работать во все стороны, что очень удобно», — говорится в сообщении.

При этом канал отметил, что в ходе модернизации «Ланцета» забывается его основное предназначение — уничтожение радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Сегодня ими поражают различные цели, включая скопления пехоты. По словам автора, при наличии FPV-дронов использование «Ланцета» в этой роли нецелесообразно.

В сентябре стало известно, что модернизированные «Ланцеты» начали оснащать новыми GPS-антенной и видеопередатчиком, а также улучшенной батареей.

