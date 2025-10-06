Силовые структуры
14:30, 6 октября 2025Силовые структуры

Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

В Башкирии осудят бывшего бухгалтера полиции за миллионные хищения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Башкирии осудят бывшего бухгалтера полиции за миллионные хищения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

По данным следствия, фигурантка на протяжении четырех лет вносила в реестры по перечислению денег и платежные поручения недостоверную информацию о начислении себе дополнительной зарплаты, а также перечислении средств на счета подруги и родственников. Эти операции она подтверждала своим электронным ключом и ключом начальника отдела полиции. Таким образом, обвиняемая похитила более 22 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Факт хищения выявили оперативники собственной безопасности МВД. На имущество бывшего бухгалтера наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в нежилом российском доме обнаружили 18 пленников.

