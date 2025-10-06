Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» стал отцом в четвертый раз

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сафронов стал отцом в четвертый раз

Российский иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сафронов опубликовал серию фотографий, на которых он держит новорожденного на руках. «С нашей семьей случилось настоящее чудо, которое может сотворить только любовь. В наш прекрасный мир сегодня пожаловал новый человек. Я в четвертый раз стал папой», — написал он.

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» уточнил, что сам присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. При этом пол и имя ребенка он не раскрыл.

Ранее Сафронов разругал «Битву экстрасенсов». Уволенный в 2020 году из проекта ведущий рассказал, что все участники перед съемками проходят обучение актерскому мастерству и придумывают себе образы.

У Сафронова также есть трое детей. Первая жена Мария, с которой ведущий прожил в браке с 2011 по 2016 год, родила ему дочь Алину и сына Владимира. В 2018 году иллюзионист женился на Екатерине, у пары есть дочь Алиса.