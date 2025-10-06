Дания разрешила Украине производить оружие на своей территории

Шмыгаль: Украина будет производить оружие в Дании

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий производство украинского вооружения в скандинавской стране. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, документ предусматривает создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования Евросоюза для реализации совместных проектов.

Шмыгаль также отметил, что производимая продукция поддержит силы обороны, а в долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности усилят обороноспособность союзников.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют заключить с Украиной сделку, в рамках которой Киев предоставит Вашингтону технологии производства беспилотных летательных аппаратов. При этом в рамках соглашения Киев может получить до нескольких миллиардов долларов.