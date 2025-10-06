Экономика
10:52, 6 октября 2025Экономика

Росийский фондовый рынок упал до минимума

Индекс Московской биржи опустился до минимальных с начала года 2 579 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгов в понедельник, 6 октября, индекс Мосбиржи упал до 2579,19 пункта, что стало минимумом с 20 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:40 по московскому времени он скорректировался до 2608 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI, напротив, начал торговую неделю с небольшого роста.

Рубль на бирже снижается по отношению к юаню. Китайская валюта подорожала до 11,6 рубля. Доллар на рынке Forex торгуется на уровне 82,5 рубля.

Снижение стоимости российских акций связано с усложнением геополитической обстановки, что выражается в более жесткой риторике со стороны России, Европы и США. Это в свою очередь, не позволяет надеяться на скорое завершение боевых действий на Украине и хотя бы частичную отмену санкций.

Также влияние оказывает пересмотр ожиданий в отношении динамики ключевой ставки. Ряд экспертов готовы допустить, что до конца года Центробанк сохранит ее на текущем уровне 17 процентов из-за ускорения инфляции, снижения безработицы, повышения налогов и неопределенности с расходами федерального бюджета.

