Эксперт раскрыл план по обесточиванию регионов Украины

Дандыкин: Российские войска начнут обесточивать Украину с тыла

Российские войска начнут обесточивать Украину ударами по тыловым регионам страны. Об этом в беседе с MK.ru заявил эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас для нас станут приоритетными дальние тылы противника. (...) Мы продолжим наносить удары по энергетике, железнодорожным и автомобильным узлам, потому что противника надо лишить возможности перебрасывать даже скудные резервы», — заявил эксперт.

Он также предположил, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины по Запорожью российские войска могут вывести из линии энергоснабжения украинские атомные электростанции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности полного отключения света в стране на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. «Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать», — заявил украинский лидер.