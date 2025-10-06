Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:27, 6 октября 2025Бывший СССР

Эксперт раскрыл план по обесточиванию регионов Украины

Дандыкин: Российские войска начнут обесточивать Украину с тыла
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские войска начнут обесточивать Украину ударами по тыловым регионам страны. Об этом в беседе с MK.ru заявил эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас для нас станут приоритетными дальние тылы противника. (...) Мы продолжим наносить удары по энергетике, железнодорожным и автомобильным узлам, потому что противника надо лишить возможности перебрасывать даже скудные резервы», — заявил эксперт.

Он также предположил, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины по Запорожью российские войска могут вывести из линии энергоснабжения украинские атомные электростанции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности полного отключения света в стране на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. «Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать», — заявил украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости