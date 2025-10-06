Евросоюз решил обложить новыми санкциями российскую криптовалюту

Bloomberg: Европейский союз предложил ввести санкции против стейблкоина A7A5

Власти Европейского союза захотели ввести новые санкции против обеспеченного рублем стейблкоина А7А5. Об этом сообщило Bloomberg.

Согласно документу, к которым получило доступ агентство, новые рестрикции предполагают запрет любого прямого или косвенного участия организаций Евросоюза в транзакциях с использованием этого токена. Кроме того, Брюссель собрался наложить санкции на несколько банков в России, Белоруссии и Центральной Азии за обеспечение возможности проведения транзакций, связанных с A7A5.

Bloomberg напомнило, что токен A7A5 разработала компания A7, осуществляющая трансграничные платежи. Она помогает российскому бизнесу проводить международные транзакции, которые в противном случае были бы нарушены из-за ограничений США.

О санкциях в отношении российского стейблкоина сообщалось во второй половине июля этого года. Как гласил официальный журнал Совета ЕС, А7 несет ответственность за действия, которые «подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности» в Молдавии.