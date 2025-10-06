Финляндия обвинила Россию в нарушении всех принципов Хельсинки

Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинки

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Слова дипломата приводит «Ъ».

«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад», — сказала Валтонен, обвинив Россию в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также Валтонен заявила, что хочет ввести пошлины на весь российский импорт.