Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

Главный врач московского футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни. Его слова приводит Telegram-канал «Городские лаборатории ВЭБ.РФ».

Специалист рекомендовал вовремя ложиться спать и правильно питаться. «Что очень немаловажно, заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно! И проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года», — заявил врач.

Безуглов также подчеркнул, что алкоголь наносит вред здоровью в любых количествах. «"Французский парадокс" связан не с вином, а с культурой питания и образа жизни», — отметил врач.

Ранее врач-терапевт Екатерина Сысоева назвала упражнения, которые помогают проснуться. «Несколько раз присядьте, наклонитесь. Очень помогает дыхательная гимнастика — глубокие вдохи и выдохи. По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы», — отметила она.