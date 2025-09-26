Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
79:96
Завершен
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Ред Булл Зальцбург
0:1
Завершен
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Утрехт
0:1
Завершен
Лион
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Овьедо
1:3
Завершен
Барселона
Испания — Примера|6-й тур
Камила Осорио
Сегодня
07:00 (Мск)
Анна Калинская
Пекин (ж)
Адриан Маннарино
Сегодня
09:30 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
07:00, 26 сентября 2025Спорт

Врач назвала помогающие проснуться упражнения

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Врач-терапевт Екатерина Сысоева назвала упражнения, которые помогают проснуться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она рекомендовала простые упражнения, которые запускают кровообращение и помогают снять сонливость. «Несколько раз присядьте, наклонитесь. Очень помогает дыхательная гимнастика — глубокие вдохи и выдохи. По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы», — отметила Сысоева.

Врач также рассказала, что ее советы становятся наиболее актуальными с сокращением светового дня. Сысоева напомнила, что у человека с наступлением осени возникает сонливость, раздражительность, портится настроение.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина назвала способы, которые помогут сохранить мотивацию к выполнению тренировок осенью. По ее словам, в этом могут помочь обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

    Премьер Нидерландов выступил с предупреждением в адрес России

    Российские бойцы захватили модуль управления американской ПТУР

    Мужчина сделал ДНК-тест и узнал правду о своих детях

    Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

    В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

    На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

    Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

    Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

    Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости