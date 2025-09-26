Врач назвала помогающие проснуться упражнения

Врач-терапевт Екатерина Сысоева назвала упражнения, которые помогают проснуться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она рекомендовала простые упражнения, которые запускают кровообращение и помогают снять сонливость. «Несколько раз присядьте, наклонитесь. Очень помогает дыхательная гимнастика — глубокие вдохи и выдохи. По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы», — отметила Сысоева.

Врач также рассказала, что ее советы становятся наиболее актуальными с сокращением светового дня. Сысоева напомнила, что у человека с наступлением осени возникает сонливость, раздражительность, портится настроение.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина назвала способы, которые помогут сохранить мотивацию к выполнению тренировок осенью. По ее словам, в этом могут помочь обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности