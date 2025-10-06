Экономика
08:16, 6 октября 2025Экономика

Союзник России собрался провести деноминацию

Парламент Ирана утвердил законопроект о деноминации национальной валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Власти Ирана все же решились провести деноминацию национальной валюты, обсуждения которой первые начались еще в 1990-е годы. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий законопроект утвердил парламент Исламской Республики. Предполагается, что с банкнот уберут четыре нуля — новый риал будет равен 10 тысячам старых риалов. Для сравнения, в России, близким союзником которой стал Иран в последние годы, в 1998 году списывали только три нуля.

На подготовку реформы Центробанку отвели четыре года, после чего в течение трех лет можно будет использовать как новые, так и старые купюры одновременно. Документ еще должен одобрить Совет стражей конституции. На этой стадии законопроекты проходят проверку на соответствие основному закону страны.

С начала века иранский риал постоянно дешевел на фоне санкционной политики западных стран, в первую очередь США, что связано с развитием Тегераном ядерной программы. Так, в 2002 году, когда Вашингтон впервые обвинил страну в попытке создать ядерное оружие, курс национальной валюты упал с 1,7 тысячи риалов за доллар до почти 8 тысяч.

В 2012 году доллар стоил уже 12 тысяч риалов, а в 2018-м — 128 тысяч. К настоящему времени один доллар обойдется уже в 1,15 миллиона риалов, а разгон инфляции, подходящей уже к 50 процентам, не позволяет надеяться на замедление процесса.

Тем не менее власти рассчитывают, что деноминация не только сделает расчеты удобнее, но и снизит инфляционные ожидания граждан. Впрочем, отмечается в материале, добиться такого эффекты другим странам мира, которым приходилось списывать нули с банкнот, не удавалось.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что страна сможет продавать Ирану до 55 миллиардов кубометров газа в год, хотя Исламская Республика сама обладает одними их самых значительных запасов этого вида топлива в мире.

