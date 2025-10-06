Мир
15:34, 6 октября 2025Мир

Израиль депортировал Грету Тунберг и 170 пропалестинских активистов

МИД Израиля: Грету Тунберг и 170 активистов депортировали из Израиля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Israel Foreign Ministry / Handout / Reuters

Шведскую активистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. Об этом сообщил МИД республики в своем Telegram-канале.

Как сообщили дипломаты, помимо Тунберг, из страны были выдворены еще 170 активистов. Среди них были граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

«Все законные права участников этой пиар-акции были и будут полностью соблюдены. Распространяемая ими ложь является частью их заранее спланированной кампании фейковых новостей», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее турецкое издание Anadolu сообщало, что Израиль может депортировать Тунберг и других активистов уже в понедельник, 6 октября. Журналисты утверждали, что в общей сложности власти страны собираются депортировать из страны 165 активистов.

