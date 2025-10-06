Израиль решил депортировать Грету Тунберг

Задержанную активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию

Шведская активистка Грета Тунберг, задержанная на борту флотилии Global Sumud при попытке прорвать израильскую блокаду, будет депортирована в Грецию уже в этот понедельник. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

По данным медиа, Тунберг прибудет в Грецию вместе с гражданами страны, которые также были задержаны Тель-Авивом после участия во флотилии. В общей сложности власти собираются депортированы из страны 165 активистов.

Ранее Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами. По словам турецкого журналиста Эрсина Челика, израильские военные пытали активистку и других участников экспедиции. Сама Грета жаловалась, что ее поместили в камеру с клопами.

Общественница выступает с пропалестинских позиций. Ее «Флотилия стойкости», плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля. Этому событию предшествовала еще одна попытка прорыва «незаконной израильской осады». 9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.