Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 6 октября 2025Мир

Израиль решил депортировать Грету Тунберг

Задержанную активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

Шведская активистка Грета Тунберг, задержанная на борту флотилии Global Sumud при попытке прорвать израильскую блокаду, будет депортирована в Грецию уже в этот понедельник. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

По данным медиа, Тунберг прибудет в Грецию вместе с гражданами страны, которые также были задержаны Тель-Авивом после участия во флотилии. В общей сложности власти собираются депортированы из страны 165 активистов.

Ранее Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами. По словам турецкого журналиста Эрсина Челика, израильские военные пытали активистку и других участников экспедиции. Сама Грета жаловалась, что ее поместили в камеру с клопами.

Общественница выступает с пропалестинских позиций. Ее «Флотилия стойкости», плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля. Этому событию предшествовала еще одна попытка прорыва «незаконной израильской осады». 9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    Мерц высказался об исключении Израиля из «Евровидения»

    Израиль решил депортировать Грету Тунберг

    Украина вновь атаковала Белгородскую область

    Венесуэла защитится советской «Печорой» от десанта США

    Опытный надзиратель объяснил склонность сотрудниц тюрьмы к сексу с заключенными

    Людям с бессонницей подсказали способ засыпать за 100 секунд

    Эксперт по выживанию высказался по поводу застрявших на Эвересте альпинистов

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Сразу три российских аэропорта приостановили полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости