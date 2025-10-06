Мирный житель попал под удар украинских дронов-камикадзе в российском регионе

В Брянской области при атаке дронов-камикадзе ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель попал под удар дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал он.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь, добавил глава области.

В этот же день в Белгороде мирные жители попали под ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины. В городе из-за удара по объекту инфраструктуры наблюдаются проблемы с электричеством, специалисты аварийных и оперативных служб работают на месте.