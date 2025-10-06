Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

People: Многодетная американка уснула в машине и погубила семилетнего сына

В США жительница штата Джорджия уснула в машине и погубила семилетнего сына. Об этом пишет People.

32-летнюю многодетную мать Кэндис Грейс обвинили в смерти ее сына Мейзи Симмонса. Полицию вызвали утром 6 апреля. Звонивший заявил, что увидел рядом со своим домом автомобиль, стекло со стороны заднего пассажирского сиденья которого прижало горло маленького мальчика. При этом на переднем сиденье машины спала Грейс, а на заднем также находились младшие брат и сестра Мейзи. Ребенка, который уже не подавал признаков жизни, доставили в больницу. Спасти его врачам не удалось.

Свидетель по делу, личность которого не раскрывается, рассказал, что около десяти часов вечера накануне Грейс заехала к нему с детьми, но оставила их в машине. Затем она уехала. Утром свидетель увидел машину Грейс на парковке рядом со своим домом, а голова Мейзи «свисала, прижатая автомобильным стеклом». Мужчина разбудил американку и вызвал экстренные службы.

Как рассказали полицейские, Грейс находилась в неадекватном состоянии и засыпала во время допроса с младшим ребенком на руках. Анализ показал наличие в ее крови наркотиков. В понедельник 29 сентября женщине предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с детьми.

