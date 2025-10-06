Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:06, 6 октября 2025Из жизни

Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

People: Многодетная американка уснула в машине и погубила семилетнего сына
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Atlanta Police Department

В США жительница штата Джорджия уснула в машине и погубила семилетнего сына. Об этом пишет People.

32-летнюю многодетную мать Кэндис Грейс обвинили в смерти ее сына Мейзи Симмонса. Полицию вызвали утром 6 апреля. Звонивший заявил, что увидел рядом со своим домом автомобиль, стекло со стороны заднего пассажирского сиденья которого прижало горло маленького мальчика. При этом на переднем сиденье машины спала Грейс, а на заднем также находились младшие брат и сестра Мейзи. Ребенка, который уже не подавал признаков жизни, доставили в больницу. Спасти его врачам не удалось.

Свидетель по делу, личность которого не раскрывается, рассказал, что около десяти часов вечера накануне Грейс заехала к нему с детьми, но оставила их в машине. Затем она уехала. Утром свидетель увидел машину Грейс на парковке рядом со своим домом, а голова Мейзи «свисала, прижатая автомобильным стеклом». Мужчина разбудил американку и вызвал экстренные службы.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Как рассказали полицейские, Грейс находилась в неадекватном состоянии и засыпала во время допроса с младшим ребенком на руках. Анализ показал наличие в ее крови наркотиков. В понедельник 29 сентября женщине предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с детьми.

Ранее сообщалось, что в Малайзии двое детей упали в реку в автомобиле отца при странных обстоятельствах. Мужчина вышел из автомобиля покурить, прежде чем он покатился по склону и упал в воду.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости