Мужчина и женщина продавали детей туристам для сексуальных утех в Таиланде

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Мужчина и женщина организовали отель в Таиланде и продавали своим постояльцам детей для сексуальных утех. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, 2 октября полиция провела обыски в гостинице, расположенной в районе Донгтан-Керв в Паттайе. В здании офицеры обнаружили трех жертв сексуальной эксплуатации: 15-летнего мальчика неустановленного гражданства, 15-летнего тайца и еще одну девочку, возраст которой не был указан.

Выяснилось, что в отеле туристы снимали номера посуточно и на месяц, используя мальчиков и девочку в интимных целях. Хозяевами заведения оказались 77-летний житель Нидерландов и 58-летняя таиландка. Обоим предъявили обвинения в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Расследование показало, что нидерландец уже привлекался к ответственности по такому же обвинению в 2016 году, однако в тот раз доказать его вину не смогли. Предполагается, что мужчина вернулся в Таиланд в 2017 году, подкупил полицейских и вновь открыл незаконный бизнес, которым владел до момента задержания.

Ранее стала известна схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство. Выяснилось, что чаще всего похитители натыкаются на своих жертв в барах.

