Из жизни
20:47, 6 октября 2025

Мужчина стал жертвой контейнера для благотворительного сбора одежды

В Португалии мужчина засунул руку в контейнер для одежды и умер
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rawpixel.com / Freepik

В Португалии мужчина застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды и не смог выбраться. Об этом сообщает Correio da Manhã.

Случай произошел в конце сентября в городе Кашкайш, в районе Розариу. 45-летний мужчина засунул руку в контейнер для благотворительного сбора одежды, чтобы что-то достать, но не смог ее высвободить. Его рука застряла по самую подмышку в пружинном механизме устройства. Впервые прохожие заметили мужчину около десяти часов вечера, однако не попытались ему помочь. Сам португалец тоже по какой-то причине не смог позвать на помощь. Экстренные службы отправились по вызову лишь около 1:20 ночи.

Однако, когда пожарные и полиция прибыли, спасти мужчину было уже невозможно. Предположительно, причиной смерти стала проблема с кровообращением из-за пережатой крышкой руки. Извлечь португальца удалось лишь когда пожарные демонтировали заднюю часть контейнера. У него остались жена и дети.

5 августа полиция города Лоди, США, обнаружила 44-летнюю Диану Борисенко частично застрявшей в контейнере для благотворительного сбора вещей. По версии следствия, женщина слишком глубоко засунула руку внутрь. Спасти женщину не смогли.

.
