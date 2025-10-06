Мир
08:53, 6 октября 2025

На Трампа снова подали в суд

Axios: Калифорния и Орегон подали в суд на администрацию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Штаты Калифорния и Орегон подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить отправки 200 солдат Национальной гвардии из «Золотого штата» в Портленд. Об этом сообщает Axios.

«Несмотря на это однозначное решение, 100 федеральных военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии были направлены в Орегон», — сказал генеральный прокурор штата Бивер Дэн Рэйфилд.

По его словам, действия администрации Трампа являются прямой попыткой обойти постановление суда. Он также отметил, что Портленду не только не нужно это вмешательство, но президент еще и злоупотребляет своей властью в отношении Национальной гвардии Калифорнии, поскольку он обязался использовать ее возможности для обеспечения безопасности штата.

Ранее окружной суд штата Орегон запретил Трампу размещать войска Национальной гвардии в Портленде, чтобы бороться с беспорядками. В своем решении суд отметил, что Трамп превысил свои конституционные полномочия.

