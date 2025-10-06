Бывший СССР
На Украине обнаружили переплату в расходах на оружие

NYT: Аудит выявил переплату в $129 млн в секретных расходах Украины на оружие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Аудит украинского Агентства оборонных закупок выявил переплату в 129 миллионов долларов в секретных расходах на оружие. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Отмечается, что в период с начала 2024 по март 2025 года были выявлены десятки оборонных контрактов, заключенных по завышенным ценам без объяснения причин. Также аудит показал случаи задержек, неполных поставок и предоплат за неполученное оружие.

Кроме того, выяснилось, что Украина закупает вооружение более чем у двух тысяч поставщиков, в том числе небольших мастерских. При этом производственные мощности поставщиков не проверяются.

Ранее сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Чехии может сформироваться правительство, которое прекратит оказывать Киеву всеобъемлющую и безусловную военно-экономическую помощь.

