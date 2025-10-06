Бывший СССР
17:50, 6 октября 2025Бывший СССР

На Украине вслед за котом мобилизовали собаку

Сотрудники военкомата в Киеве задержали собаку вместе с владельцем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | "Звезда"»

Сотрудники военкомата в Киеве в ходе мобилизации задержали и посадили в служебный микроавтобус собаку вместе с ее владельцем. Кадры задержания публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«В Киеве бусифицировали собаку — [сотрудники] территориального центра комплектования задержали ее вместе с владельцем», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины в гражданской одежде заталкивают в припаркованный на обочине микроавтобус молодого человека, который держит на поводке небольшую собаку. Затем мужчины забрасывают в машину и собаку.

Ранее сотрудники украинского военкомата мобилизовали кота. Владелица животного узнала о похищении питомца благодаря камерам.

