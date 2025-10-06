На Западе признали иллюзией «стену дронов» ЕС

Spiked: «Стена дронов» Евросоюза оказалась «полетом фантазии»

Западные аналитики признали иллюзорность идеи «стены дронов», за создание которой выступают представители Европейского союза (ЕС). С таким мнением выступил европейский эксперт Джейкоб Рейнольдс в своем материале для издания Spiked.

По его словам, после неоднократных инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве стран-членов ЕС лидеры объединения поддержали планы по усилению противодействия дронам, что «обеспечить безопасность своих приграничных районов». Как считает Рейнольдс, планы по созданию «стены дронов», включающие в себя системы глушения, беспилотники-перехватчики и мобильные артиллерийские установки, даже в отдаленной перспективе не являются реализуемыми.

При этом зона восточного фланга ЕС, по разным оценкам, составляет более 5000 километров. Защитить границу такой протяженности от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) таким способом просто невозможно, отмечает издание.

Кроме того, как подчеркивает автор материала, ЕС даже не принимает участия в гонке по производству беспилотников и возможностям борьбы с ними, поэтому общее состояние военной готовности Евросоюза к борьбе с беспилотниками характеризуется как плачевное.

Ранее издание Politico писало, что страны ЕС считают «стену дронов» попыткой контроля оборонной политики. По мнению журналистов, эта идея дает трещину, поскольку и название, и концепция вызывают негативную реакцию в странах объединения.